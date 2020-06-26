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Непобедимые супертяжи Джойс и Дюбуа проведут бой в октябре

Непобедимые супертяжи Джойс и Дюбуа проведут бой в октябре
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер
Промоутер Фрэнк Уоррен официально объявил, что бой двух перспективных британских супертяжеловесов, выступающих без поражений и входящих в топ-15 мировых рейтингов, - Даниэла Дюбуа и Джо Джойса - состоится 24 октября на арене О2 в Лондоне.

Напомним, что этот бой планировалось провести в апреле, но коронавирус помешал этим планам, и бой первоначально был перенесен на июль, а сейчас Уоррен надеется, что к октябрю власти снимут ограничения по присутствию зрителей на спортивных мероприятиях.

"Я буду готов к бою в октябре, это точно, — сказал 22-летний Дюбуа. — Карантин был сложным, но я это преодолел и уже вернулся в зал. Надеюсь в ближайшем будущем я смогу пригласить иностранных спарринг-партнеров. Я буду готов к 24 октября, и надеюсь, Джо тоже".

"Новая дата — это отличная новость, и теперь я знаю, когда смогу наконец побить Дюбуа, — сказал 34-летний олимпийский призер Джойс. — Естественно, когда начался карантин, я понимал, что мы не встретимся в июле, но я не прекращал тренировки. Сейчас залы открыты для спортсменов, и я могу начать подготовку, зная новую дату и думая о победе над Дюбуа и дальнейшему пути к бою за титул чемпиона мира".

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Бокс, Джо Джойс, Даниэль Дюбуа.

Автор:

Телеграф
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