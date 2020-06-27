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Руис хочет снова потрясти мир

Руис хочет снова потрясти мир
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф allboxing.ru
Энди Руис продолжает подготовку к своему возвращению на ринг и хочет подойти к своему следующему бою в лучшей форме.

Звездный час Руиса настал в прошлом году, когда он неожиданно победил чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканского происхождения, но в матче-реванше Руис не сумел отстоять свои титулы, признав после поражения свою вину за плохую подготовку к защите титулов.

"Я хочу снова потрясти мир, будучи в форме и обладая всеми качествами, чтобы сделать это еще раз, — сказал Руис в интервью ESNEWS. — Это главное, что я намерен сделать. Сейчас я в тренировочном лагере. Я чувствую, что подвел своих поклонников, и я должен вернуть их веру в меня".

"Мне хотелось бы провести бой против Диллиана Уайта и заставить его замолчать. Я бы хотел провести третий бой с Энтони Джошуа и встретиться с Уайлдером или Фьюри. Это был бы отличный бой в США или в Великобритании, — сказал Руис о бое с Уайтом. — Я знаю, что могу победить. Я чувствую, что могу победить любого, но все зависит только от меня".

Сейчас Руис восстанавливает форму под руководством тренера Хорхе Капетильо, чтобы позднее приехать в тренировочный лагерь к своему новому главному тренеру Эдди Рейносо. Ожидается, что в сентябре Руис проведет поединок против Криса Арреолы или Доминика Бризила.

"Сейчас главное — это привести себя в форму, — отметил Руис. — Все в том бою [первом бою против Джошуа] думали, что я проиграю, что это просто чудо господне. Никто не думал, что я стану чемпионом мира, глядя на то, как я выглядел. Я хочу вернуться и быть тем, кем я должен быть. Дата моего боя еще неизвестна, но я точно проведу бой в этом году. Я просто хочу быть в форме и показать всем, что этот маленький толстячок будет выглядеть хорошо".

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Бокс, Энди Руис.

Автор:

Телеграф
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