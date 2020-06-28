Джаррелл Миллер вновь провалил допинг-тест

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) в третий раз в карьере попался на применении запрещенных препаратов. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер,

Миллер сдал положительный тест на неназванное запрещенное вещество, которое было выявлено в анализах боксера, взятых Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) накануне его поединка с Джерри Форрестом (26-3, 20 КО), запланированным на 9 июля в Лас-Вегасе в рамках шоу Top Rank на телеканале ESPN.

Первый раз Миллер был дисквалифицирован за использование запрещенных наркотиков в 2014 году, когда он еще был кикбоксером. Куда более громким вышел скандал перед боем за три пояса чемпионата с Энтони Джошуа. Тогда у него были диагностированы три допинг-агента - ЭПО, гормон роста человека (гормон роста человека) и эндуробол.

Миллер не боксировал с ноября 2018 года, когда досрочно побил румына Богдана Дину.

Ранее Миллер рассказал, за счет чего Фьюри побьет Джошуа.