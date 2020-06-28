Хорхе Линарес проведет бой с первым номером рейтинга WBC

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес достиг соглашения о поединке 28 августа на DAZN против первого номера рейтинга WBC в легком весе доминиканца Хавьера Фортуны. Об этом сообщает The Athletic.

34-летний Линарес после потери титула WBA в легком весе в бою с Василием Ломаченко предпринял неудачную попытку подняться в первый полусредний вес, проиграв Пабло Сезару Кано, и вернулся в легкий вес, где занимает третье место в рейтинге WBA, четвертое в рейтинге WBC и шестое в рейтинге WBO.

Ранее компания Golden Boy сообщала о планах устроить бой Линареса против своего перспективного легковеса Райана Гарсии, но последний отказался выходить на ринг в летнем шоу Golden Boy, сославшись на недостаточный гонорар.

Ранее сообщалось, что Линарес жаждет реванша с Ломаченко.