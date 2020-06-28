Хорхе Линарес проведет бой с первым номером рейтинга WBC

34-летний Линарес после потери титула WBA в легком весе в бою с Василием Ломаченко предпринял неудачную попытку подняться в первый полусредний вес, проиграв Пабло Сезару Кано, и вернулся в легкий вес, где занимает третье место в рейтинге WBA, четвертое в рейтинге WBC и шестое в рейтинге WBO.
Ранее компания Golden Boy сообщала о планах устроить бой Линареса против своего перспективного легковеса Райана Гарсии, но последний отказался выходить на ринг в летнем шоу Golden Boy, сославшись на недостаточный гонорар.
Ранее сообщалось, что Линарес жаждет реванша с Ломаченко.