Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Классная заготовка со штрафного от Месси и Суареса - в обзоре матча Сельта - Барселона (Видео)
Классная заготовка со штрафного от Месси и Суареса - в обзоре матча Сельта - Барселона (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Лукаку повторил 20-летний рекорд Шевченко
Лукаку повторил 20-летний рекорд Шевченко

Хорхе Линарес проведет бой с первым номером рейтинга WBC

Хорхе Линарес проведет бой с первым номером рейтинга WBC
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес достиг соглашения о поединке 28 августа на DAZN против первого номера рейтинга WBC в легком весе доминиканца Хавьера Фортуны. Об этом сообщает The Athletic.

34-летний Линарес после потери титула WBA в легком весе в бою с Василием Ломаченко предпринял неудачную попытку подняться в первый полусредний вес, проиграв Пабло Сезару Кано, и вернулся в легкий вес, где занимает третье место в рейтинге WBA, четвертое в рейтинге WBC и шестое в рейтинге WBO.

Ранее компания Golden Boy сообщала о планах устроить бой Линареса против своего перспективного легковеса Райана Гарсии, но последний отказался выходить на ринг в летнем шоу Golden Boy, сославшись на недостаточный гонорар.

Ранее сообщалось, что Линарес жаждет реванша с Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Хавьер Фортуна, Хорхе Линарес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
02 Классная заготовка со штрафного от Месси и Суареса - в обзоре матча Сельта - Барселона (Видео)
03 УПЛ: Колос одержал победу над Александрией (Видео)
04 Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
05 Гол ударом через себя - в обзоре матча Осасуна - Леганес (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь