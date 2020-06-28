Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера

Тайсон Фьюри считает, что только два боксера в ринге могут победить Деонтея Уайлдера.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен, что, несмотря на первое поражение в карьере, экс-чемпион мира в этом весе Деонтей Уайлдер, остается одним из сильнейших супертяжеловесов мира, и ни чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, ни обязательный претендент на титул WBC Диллиан Уайт не смогут его победить, хоть и заявляют обратное, особенно после поражения Уайлдера от него самого. По мнению Фьюри, только два супертяжеловеса в мире могут победить Уайлдера — это он сам и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

"Деонтей Уайлдер даже сейчас остается самым опасным из действующих супертяжеловесов мира, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Он бы вытер пол каждым супертяжеловесом на планете за исключением меня. И также я полагаю, что Александр Усик создал бы ему проблемы".

"Есть только два человека в супертяжелом весе, которые могли бы создать проблемы Деонтею Уайлдеру. Это я и Александр Усик. Я — абсолютный зверь, боец, легенда, линейный чемпион, и Усик — умелый левша и ловкий боксер. Он очень опытный и знает, как действовать против нокаутеров".

"Уайлдер победит Джошуа, победит Уайта. Нет никого, кто бы мог победить Деонтея Уайлдера. Одно касание их лиц, и все закончено. Он бы сделал с Уайтом и Джошуа то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, — отправил их в глубокий нокаут в первом раунде".

"Хотел бы я на это посмотреть. Они могут назвать Уайлдера как угодно, но он уложит их обоих, легко. Как только он попадет, они рухнут. У них нет защиты, они просто выйдут под удар. Что они попытаются сделать [против Уайлдера]? Измотать его без работы корпусом, без работы ногами? Умоляю. Такого соперника таким образом не победить, он пробьет в них дыры своими ударам. Я без сомнения считаю, что Уайлдер нокаутирует эту парочку, уверен в этом".

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