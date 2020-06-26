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"Логичнее было бы им заниматься именно боксом": Беленюк дал совет Усику и Ломаченко

"Логичнее было бы им заниматься именно боксом": Беленюк дал совет Усику и Ломаченко
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм
Борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк прокомментировал недавние слова и действия Александра Усика и Василия Ломаченко.

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) во время карантина отметились серией противоречивых поступков и высказываний о политике, религии и своих фанатах.

"Что касается Саши Усика, то, на мой взгляд, субъективный, я бы на его месте сконцентрировался на занятиях именно спортом. А политика – это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта.

Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свои политические стратегии и виденья, отстаивать позицию, которую считает правильной.

Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик – это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину – от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим", - сказал Беленюк.

Напомним, ранее Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворец", снявшись в фильме про российский монастырь Корсунская пустынь

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Бокс, Жан Беленюк.

Автор:

Телеграф
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