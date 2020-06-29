Постол третий раз готовится к бою с Рамиресом

Украинец надеется, что его бой с Рамиресом все же состоится.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) надеется, что дважды перенесенный бой из-за коронавируса с действующим чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) все же скоро состоится.

"Я ветеран в этом виде спорта, и я почти все видел. Но я буду честен, подобные вещи происходят впервые для всего мира.

Лично для меня бой перенесен уже дважды, и я в третий раз в лагере готовлюсь все к тому же бою, так что для меня это безумие. Это был первый раз, когда мой бой был отменен в неделю боя. Мы уже прибыли в Китай и уже там стало известно, что бой перенесен. Такого никогда не случалось со мной раньше.

Очевидно, я не могу сказать вам, что я уверен, что этот бой произойдет, потому что два раза он уже был перенесен. Но я готовлюсь к бою. Я уверен, что все в мире бокса хотят увидеть этот бой, и я надеюсь, что все будет хорошо, и мы увидимся на ринге в августе.

Моя мотивация номер один сегодня - доказать, что многие люди ошибаются, считая меня аутсайдером.

Я хочу стать чемпионом мира. Главная цель моей карьеры - я хочу стать двукратным чемпионом мира - и не важно, какой это пояс. Я просто хочу стать чемпионом мира. Конечно, я хочу драться в больших боях, я хочу драться за хорошие деньги, но это не главное для меня. Для меня самое главное - стать чемпионом мира во второй раз", - отметил Постол в интервью Boxing Scene.