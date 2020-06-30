"Витязя разнесут": Беллью дал прогноз на бой Уайт - Поветкин

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тони Беллью поделился ожиданиями от поединка между супертяжами Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным.

"Я думаю, что Уайт будет фаворитом в бою с Поветкиным. Почему? Он слишком большой и сильный для Александра. Не буду утверждать, но мне кажется, что он уже не тот зверь, которым был раньше.

Я уверен, что Уайт его разнесет. Диллиан сразу поразит его по корпусу, тем самым заставив открыться. Уайт должен беспокоиться только о контрхуке слева. Поветкин классно пробивает боковые. Но как бы то ни было, Уайт пройдет Поветкина", - приводит слова Беллью Boxing News 24.

Напомним, что поединок между британцем и россиянином должен был состояться 2 мая в Манчестере (Великобритания), однако из-за пандемии коронавируса бой перенесли.

Ранее стала известна новая дата боя Диллиан Уайт - Александр Поветкин.