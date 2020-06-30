Сын легенды бокса "Принца" готовится к дебюту на профи-ринге

Сын самого эффектного боксера в истории Британии Насима Хамеда Аадам готовится к дебюту на профи-ринге.

20-летний боксер Аадам Хамед в ближайшее время проведет бой в рамках легкой весовой категории. Известные британские промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен пожелали удачи 20-летнему бойцу.

Хирн отметил, что многие сыновья известных боксеров добиваются успеха на ринге, а иногда даже опережают отцов в гонке за славой, приведя в пример Криса Юбанка-младшего и Конора Бенна.

"Я не видел его на ринге, но это отличная история, Конор Бенн отлично выступает, и Крис Юбанк-младший много лет радует публику. Сын Насима? Давайте посмотрим, что у него есть. Сложно идти по стопам своего успешного отца — я сам прошел этим путем. Ты всегда сын Барри Хирна или Найджела Бенна или Криса Юбанка до тех пор пока не добьешься успеха, и тогда они становятся отцами Эдди Хирна или Конора Бенна. Желаю ему только удачи", - цитирует Хирна Sky Sports.

Фрэнк Уоррен, который ранее был промоутером "Принца", отметил, что боксерская карьера Аадама пойдет вверх, если у него есть навыки отца.

"Если у него есть способности его "старика", тогда все будет хорошо. Я надеюсь [что история повторится]. Он приятный парень. Я разговаривал с Насимом, и я на это надеюсь. В какой-то момент он подавал надежды как теннисист", - сказал Уоррен.

Отметим, в боксерской карьере Насима Хамеда всего одно поражение от легенды мексиканского бокса Марко Антонино Барреры. Насим "Принц" Хамед запомнился своими невероятными движениями на ринге, за которые его полюбили болельщики и возненавидели соперники.