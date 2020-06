Два чемпионских боя в один вечер: Эдди Хирн возвращает большой бокс в США (Видео)

Вечер бокса 15 августа в Талсе (Оклахома) станет первым шоу Matchroom в США после введения карантина в связи с коронавирусом.

Отметим, в Талсе состоится два чемпионских поединка. В главном бою вечера бокса сразится чемпион WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сезар Мартинес и пуэрториканец Маквильямса Арройо (20-4, 15 КО).

В со-главном событии абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (36-0, 9 КО) проведет поединок с чемпионкой мира в первом полусреднем весе американкой Джессикой Маккаскилл (8-2, 3 КО).

