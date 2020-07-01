Эдди Хирн: Уайлдер вообще собирается боксировать с Тайсоном Фьюри?

Эдди Хирн высказался о третьем поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Известный промоутер Эдди Хирн предложил Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 KO) уступить место в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) Диллиану Уайту (27-1, 18 KO), если тот не готов или травмирован. Предложение Хирна связано с тем, что от американца нет никакой информации о третьем поединке с Фьюри.

"Я ничего не слышал от Деонтея Уайлдера. Он вообще собирается боксировать с Тайсоном Фьюри? Как-то он очень молчалив.

Если он не хочет встречаться с Тайсоном Фьюри, если он не готов, травмирован, или не доволен своим гонораром за следующий бой, пусть уступит свое место Диллиану Уайту", - сказал Хирн boxingnews24.com.

Ранее Хирн призвал Александра Усика не боксировать с Диллианом Уайтом.