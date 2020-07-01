Команда Канело не может найти чемпиона мира для боя с мексиканцем

Привлечь титулованных боксеров пока не позволяет коронавирус.

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес рассказал, что следующий соперник Сауля «Канело» Альвареса не будет чемпионом мира.

Пандемия COVID-19 ограничивает финансовые возможности промоутеров, а с ними — и гонорары для следующих оппонентов мексиканца.

«Не думаю, что мы привлечем каких-то чемпионов, и из-за этого теперь не состоится бой с Головкиным. Это бой, который мы рассчитывали провести», — объяснил Гомес.

«Вряд ли мы сможем привлечь чемпионов во втором среднем весе, но у нас все равно есть несколько доступных вариантов. Мы все покажем Канело и дадим ему решать».

Ранее сообщалось, что соперником Альвареса может стать украинец Сергей Деревянченко.

В мае Канело должен был драться с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, но бой бессрочно отложили из-за пандемии.