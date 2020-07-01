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Усик вспомнил о победе над Хуком: Хотелось по-спортивному его наказать

Усик вспомнил о победе над Хуком: Хотелось по-спортивному его наказать
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Бой Усик - Хук состоялся 9 сентября 2017 года в Берлине.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о победе над немецким боксером Марко Хуком на World Boxing Super Series.

По словам украинца, до конца наказать соперника помешал судья, остановивший поединок, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Хотелось побоксировать с Хуком еще в то время, когда у него был пояс. Потому что он такой наглый, самоуверенный парень. Очень интересный поединок был. Я начал бой более умно. Чем сложнее оппонент, тем ты больше из себя достаешь. Я не был озлоблен на него, хотелось по-спортивному его наказать... Но судья рано остановил бой. Марко не до конца получил то, что должен был получить. С Хуком происходило нечто неимоверное - он горел, как дом со сруба, пылал просто, а огнетушителя не было", - отметил Усик.

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Напомним, поединок Усик - Хук состоялся 9 сентября 2017 года в Берлине. Бой был остановлени в 10-м раунде. Украинский боксер вышел в полуфинал World Boxing Super Series, а впоследствии и выиграл эти соревнования.

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Спорт, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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