Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала

Финальный поединок Кубка Украины состоится в Харькове.

В среду, 8 июля, на стадионе Металлист в Харькове состоится финал Кубка Украины между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Начало поединка в 21:30.

Трансляция матча будет осуществляться сразу на двух каналах UA-Перший и Футбол 1.

Директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что матч будет транслироваться по системе Лиги чемпионов - минимум 15 камер.

Напомним, ранее финал должен был принять Тернополь, потом Львов. Но усложнение ситуации с коронавирусом повлияло на решение переноса финала на стадион Металлист в Харьков.

В полуфиналах Динамо обыграло Минай, а Ворскла в серии пенальти - Мариуполь.