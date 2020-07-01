Лопес: Бой такого масштаба с Ломаченко однозначно должен иметь зрителей

Но организаторы допускают присутствие пары тысяч фанатов.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес готов драться с Василием Ломаченко без зрителей.

Бой планируют провести в сентябре, и Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

«Хотел бы, чтобы фанаты присутствовали на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасе]. Хочу, чтобы наш бой стал первым на этом стадионе. Как и все, думаю, даже Ломаченко. Но мы готовы драться со зрителями или без».

Еще в апреле американец заявлял, что не будет драться с украинским чемпионом в пустом зале.

Арум на прошлой неделе утверждал, что при соблюдении безопасной дистанции поединок Лопеса и Ломаченко могут посетить до 2500 тысяч зрителей.

Ломаченко и Лопес будут боксировать за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец стал чемпионом IBF после победы над Ричардом Комми в декабре.