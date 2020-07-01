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Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес

Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
14:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Боб Арум заявил, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 19 сентября.

Глава боксерской промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом планируется провести в сентябре.

Уже определена и конкретная дата боя – 19 сентября. Бой должен пройти в Лас-Вегасе, но арена пока неизвестна, сообщает ESPN.

"Я говорил с Ломаченко и Лопесом. Никто из них не хочет проводить промежуточных боев. Мы планируем поединок на сентябрь. С фанатами или без", - заявил Арум.

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Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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