Деревянченко - главный кандидат на бой с чемпионом мира Чарло

Тренер американца Джермелла Чарло считает украинца главным претендентом на бой против своего боксера.

Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермелла Чарло (33-1, 17 КО), заявил, что украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) является главным кандидатом на бой с его боксером.

«Мы надеемся и молимся, что однажды сможем заполучить бой с Саулем Альваресом. Но тем временем нам нужно драться с теми, кто находится на нашем пути. Прямо сейчас у нас есть парень, который занимает первое место в рейтинге, – это Сергей Деревянченко.

Мы рассматриваем его кандидатуру. Я считаю, что сейчас Деревянченко, вероятно, является главным претендентом на бой с Джермеллом. Мы просто желаем драться с лучшими. Чарло каждый день говорит мне: «Я всего лишь хочу сражаться с лучшими боксерами», – сказал Шилдс.

Напомним, ранее Деревянченко дважды сражался за чемпионский пояс, но оба раза уступил.