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Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер

Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
21:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер FOXSportsAUS
Поединок в супертяжелом весе планируется на декабрь.

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) запланирован на 19 декабря. Об этом заявил представитель Top Rank Брэд Джейкобс в интервью Sky Sports.

Бой первоначально был запланирован на 18 июля, а затем 3 октября, но даты изменялись из-за пандемии коронавируса.

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Пока не известно, где завершится трилогия Уайлдера и Фьюри. Один из вариантов - стадион американского футбола, где зрителей посадят на большом расстоянии друг от друга. Также есть предложения из других частей света - в том числе Австралии.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
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