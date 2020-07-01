Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер

Поединок в супертяжелом весе планируется на декабрь.

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) запланирован на 19 декабря. Об этом заявил представитель Top Rank Брэд Джейкобс в интервью Sky Sports.

Бой первоначально был запланирован на 18 июля, а затем 3 октября, но даты изменялись из-за пандемии коронавируса.

Пока не известно, где завершится трилогия Уайлдера и Фьюри. Один из вариантов - стадион американского футбола, где зрителей посадят на большом расстоянии друг от друга. Также есть предложения из других частей света - в том числе Австралии.