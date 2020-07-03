"Профессиональная жертва": Уайт охарактеризовал Фьюри

Британский боксер-супертяж Диллиан Уайт высказался о поведении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Я называю его профессиональной жертвой. Он очень ловко действует, умеет манипулировать публикой, привлекая ее на свою сторону".

"Фьюри - профессионал в поиске симпатий. Он умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем. Тайсон заставляет людей игнорировать все плохое, что он сделал. В этом весь Фьюри", - рассказал британец в интервью talkSPORT.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.

Ранее Тайсон Фьюри отреагировал на поступок мальчика, который украсил свой протез портретом боксера.