Фьюри отреагировал на поступок мальчика, который украсил свой протез портретом боксера (Фото)

"13-летний Лерой Коллинз из Дублина, я горжусь, что ты разместил мое фото у себя на протезе. Да хранит тебя бог, парень. Дай мне свой адрес, и я вышлю тебе еще какую-нибудь амуницию", - написал Фьюри в своем микроблоге в Твиттер.

Тайсон Фьюри за свою карьеру провел 31 поединок на профи-ринге, одержав 30 побед (из них 21 нокаутом) при одной ничьей уже в ближайшем бою может сразиться с другим британским чемпионом Энтони Джошуа. Ожидается, что боксеры проведут 2 поединка.

13 year old Leroy Collins from Dublin, I’m honoured that you got me on your leg pal, god bless you. And please send me your address and I’ll get some gear out to you buddy. pic.twitter.com/ziLa1HYgTN

