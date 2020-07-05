Президент WBC назвал следующего соперника Тайсона Фьюри

Похоже, Уайт получит шанс завоевать титул лишь в 2021 году.

Глава WBC Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг пояса чемпиона организации в хэвивейте. По его словам, владеющий титулом Тайсон Фьюри сперва проведет бой с Деонтеем Уайлдером, а уже потом за пояс сможет побороться Диллиан Уайт.

«Вокруг этой ситуации происходит слишком много спекуляций и хайпа. Мы имеем четкую позицию: сперва пройдет третий бой [Фьюри и Уайлдера], а затем победитель будет защищать титул против Уайта», — заявил Сулейман.

Уайт — обязательный претендент на титул по версии WBC, которым после победы над Деонтеем Уайлдером владеет Фьюри. Всемирный боксерский совет настаивает на проведении титульной защиты до февраля 2021 года.

Сам Фьюри заявил, что пока не заинтересован в поединке с Уайтом, и занимается подготовкой к третьему бою против Уайлдера, проведение которого запланировано на декабрь.

В свою очередь, Уайт в ближайшем бою сразится с россиянином Александром Поветкиным, их поединок состоится 22 августа.