Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Лучшая биатлонистка мира поделилась летним фото с клубничкой (Фото)
Лучшая биатлонистка мира поделилась летним фото с клубничкой (Фото)
Десна - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)
Голы Жиру и Виллина - в обзоре матча Челси - Уотфорд (Видео)
Голы Жиру и Виллина - в обзоре матча Челси - Уотфорд (Видео)

В России бывший боксер избил человека до смерти из-за долга в 400 рублей

В России бывший боксер избил человека до смерти из-за долга в 400 рублей
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay
В Челябинске владелец магазина избил покупателя до смерти из-за долга в 400 рублей.

В Челябинске произошла трагедия. Роковому конфликту предшествовала история месячной давности. Тогда в один из магазинов Челябинска в Курчатовском районе наведалась покупательница и набрала в долг продуктов на 2 тыс. рублей. Хозяин магазина, бывший боксёр, согласился разбить оплату долга на несколько платежей.

Когда женщина оставалась должна бывшему спортсмену 400 рублей, в магазин пришёл её муж и повздорил с владельцем торговой точки. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой муж должницы погиб, сообщает Telegram-канал Mash.

Жена подозреваемого в убийстве утверждает, что супруг практически не применял силу, а дал погибшему пару оплеух, что видно на записи видеокамер. В то же время жена погибшего заявляет, что муж вышел из магазина с кровоподтёками на лице.

В России в футболиста попала молния

Владелец магазина находится под подпиской о невыезде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Бокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
02 Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
03 Альба впервые приехал на тренировку на машине (Видео)
04 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
05 Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь