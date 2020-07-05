В России в футболиста попала молния

В российского футболиста на тренировке попала молния. Об этом сообщил официальный твиттер футбольного клуба Знамя Труда.

Российский футбольный клуб "Знамя Труда", выступающий в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщил, что на одной из тренировок случился несчастный случай с вратарем Иваном Заборовским. По информации, клуба в молодого игрока попала молния и он сейчас находится в реанимации.

"По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдёт его стороной", - говорится в сообщении.

По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдёт его стороной #ЗнамяТруда #ОреховоЗуево pic.twitter.com/9qFP0n2vJr — Znamya Truda FC (@ZnamyaTrudaFC) July 4, 2020

Западная зона ПФЛ прекратила соревнования из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира "Знамя Труда" занимал 11-е место.

"Знамя Труда" - футбольный клуб из Орехова-Зуева (Московская область). Он является одним из старейших футбольных клубов России, который был основан в 1909 году.