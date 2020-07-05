Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Лучшая биатлонистка мира поделилась летним фото с клубничкой (Фото)
Лучшая биатлонистка мира поделилась летним фото с клубничкой (Фото)
Десна - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Колос: онлайн-трансляция матча (Видео)
Голы Жиру и Виллина - в обзоре матча Челси - Уотфорд (Видео)
Голы Жиру и Виллина - в обзоре матча Челси - Уотфорд (Видео)

В России в футболиста попала молния

В России в футболиста попала молния
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В российского футболиста на тренировке попала молния. Об этом сообщил официальный твиттер футбольного клуба Знамя Труда.

Российский футбольный клуб "Знамя Труда", выступающий в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщил, что на одной из тренировок случился несчастный случай с вратарем Иваном Заборовским. По информации, клуба в молодого игрока попала молния и он сейчас находится в реанимации.

"По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдёт его стороной", - говорится в сообщении.

Западная зона ПФЛ прекратила соревнования из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира "Знамя Труда" занимал 11-е место.

Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)

"Знамя Труда" - футбольный клуб из Орехова-Зуева (Московская область). Он является одним из старейших футбольных клубов России, который был основан в 1909 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Футбол, Иван Заборовский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
02 Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
03 Альба впервые приехал на тренировку на машине (Видео)
04 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
05 Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь