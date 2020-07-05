Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)

В субботу, 4 июля, на Олимпийском стадионе в Риме состоялся центральный матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу Лацио - Милан. Итоговый счет 0:3.
Гости смотрелись поинтереснее в атаке и сумели открыть счет во встрече: в середине тайма после серии перепасовок возле чужой штрафной мастер дальних ударов Чалханоглу вновь продемонстрировал свои умения. Мяч после его удара рикошетом от защитника полетел по невероятной траектории и застал врасплох Стракошу. Еще через 10 минут Ибрагимович реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой. Отметим, Стракоша едва не отбил пенальти.
Во втором тайме разгром гостей довершил Ребич, реализовавший выход один на один.
Лацио - Милан 0:3
Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59
Эта победа позволила Милану подняться в зону Лиги Европы (6-е место, 46 очков), а Лацио занимает второе место (68 очков).
Вчера лидирующий Ювентус одержал разгромную победу над Торино и отрыв от римского клуба становит уже 7 очков.
В следующем туре Милан примет Ювентус (07.07.20), а Лацио отправится в гости к Лечче (07.07.20).