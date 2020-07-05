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Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)

Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 30-го тура Серии А Лацио - Милан.

В субботу, 4 июля, на Олимпийском стадионе в Риме состоялся центральный матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу Лацио - Милан. Итоговый счет 0:3.

Гости смотрелись поинтереснее в атаке и сумели открыть счет во встрече: в середине тайма после серии перепасовок возле чужой штрафной мастер дальних ударов Чалханоглу вновь продемонстрировал свои умения. Мяч после его удара рикошетом от защитника полетел по невероятной траектории и застал врасплох Стракошу. Еще через 10 минут Ибрагимович реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой. Отметим, Стракоша едва не отбил пенальти.

Во втором тайме разгром гостей довершил Ребич, реализовавший выход один на один.

Лацио - Милан 0:3

Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59

Эта победа позволила Милану подняться в зону Лиги Европы (6-е место, 46 очков), а Лацио занимает второе место (68 очков). 

Вчера лидирующий Ювентус одержал разгромную победу над Торино и отрыв от римского клуба становит уже 7 очков.

В следующем туре Милан примет Ювентус (07.07.20), а Лацио отправится в гости к Лечче (07.07.20).

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Лацио, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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