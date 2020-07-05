Экс-соперник Усика рассказал, как избил Тайсона Фьюри

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер вспомнил свой любительский поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Это правда, что я боксировал с Фьюри в любителях. У нас своя история, мы еще не поставили в ней точку. Я настолько сильно побил Тайсона, что он даже не вышел на следующий бой. Получается, это был технический нокаут", - рассказал Хантер.

Хантер также высказался о своем гипотетиском поединке с другим британским чемпионом - Энтони Джошуа.

"Джошуа стал бы новым вызовом для меня. Но я бы лучше провел еще один бой с Фьюри. Джошуа - это вызов, но встреча с ним мне не интересна", - заявил Хантер в интервью Youtube-каналу Boxing UK.

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в сентябре 2019 года, Хантер одолел россиянина Сергея Кузьмина.