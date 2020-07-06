Прогноз на бой Ломаченко - Лопес от бывшего соперника украинца

Британец назвал сильные и слабые стороны боксеров.

Бывший соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от следующего поединка украинского чемпиона с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

"Лопес - сильный боксер. Он обладает невероятной мощью и хорошей скоростью. Видно, что Теофимо уверен в своих силах. Но у него нет шансов на победу. Я просто не вижу никого, кто может сейчас побить Ломаченко".

"Я считаю Василия лучшим в плане тайминга, боксерского IQ, поведения в ринге и работы ног. Наверное, парень вроде Лопеса сможет дать ему бой. Но, повторюсь, я не думаю, что кто-то сможет побить Ломаченко", - заявил Кэмпбелл в интервью Boxing Social.

Напомним, что поединок двух легковесов должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли.

Ранее бой Ломаченко с Лопесом прокомментировал обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд.