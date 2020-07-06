Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Прогноз на бой Ломаченко - Лопес от бывшего соперника украинца

Прогноз на бой Ломаченко - Лопес от бывшего соперника украинца
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Британец назвал сильные и слабые стороны боксеров.

Бывший соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от следующего поединка украинского чемпиона с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

"Лопес - сильный боксер. Он обладает невероятной мощью и хорошей скоростью. Видно, что Теофимо уверен в своих силах. Но у него нет шансов на победу. Я просто не вижу никого, кто может сейчас побить Ломаченко".

"Я считаю Василия лучшим в плане тайминга, боксерского IQ, поведения в ринге и работы ног. Наверное, парень вроде Лопеса сможет дать ему бой. Но, повторюсь, я не думаю, что кто-то сможет побить Ломаченко", - заявил Кэмпбелл в интервью Boxing Social.

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Напомним, что поединок двух легковесов должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли.

Ранее бой Ломаченко с Лопесом прокомментировал обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)
02 Малиновский заработал пенальти и принес победу Аталанте (Видео)
03 Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
04 Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин
05 Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь