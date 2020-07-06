Бой Ломаченко - Лопес подтвержден WBC

WBC подтвердила проведения поединка Ломаченко - Лопес в сентябре.

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил о ситуации в легком дивизионе, где у организации вскоре будет сразу четыре чемпиона (франчайзинговый, обычный, временный и бриллиантовый).

WBC в своем Instagram также подтвердил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise украинец Василий Ломаченко в сентябре проведет унификацию с обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом.

"В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Дэвин Хэйни проведет добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Затем он устроит две обязательные защиты своего титула. Чемпион мира в нескольких весовых категориях Хорхе Линарес и Хавьер Фортуна встретятся на ринге в августе. Дата боя Люка Кэмпбелла и Райана Гарсия будет определена позже. Этот турнир в легком дивизионе наверняка станет потрясающим развлечением для всего мира", - говорится в сообщении WBC.

Напомним, Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 14 побед (10 нокаутом).