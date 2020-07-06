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Уайт не "уступит дорогу" Фьюри

Уайт не "уступит дорогу" Фьюри
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что не уступит бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри обладателю титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Уайт отметил, что слишком долго ждал своего шанса, а потому никому его не уступит.

"Нет, я не буду уступать дорогу. Я слишком долго этого ждал. Я не становлюсь моложе, я старею. Я просто лишь хочу стать чемпионом мира и объединять титулы. И чем раньше я стану чемпионом, тем скорее я этим займусь. Поэтому я не уступлю дорогу", - цитирует Уайта The Telegraph.

Отметим, что Диллиан Уайт является обязательным претендентом на титул WBC. Однако Тайсон Фьюри в следующем поединке точно встретиться с Деонтеем Уайлдером, а затем есть вероятность проведения боя с Энтони Джошуа. Однако Уайт намерен этому помешать.

Ранее Уайт охарактеризовал Фьюри.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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