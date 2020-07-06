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В WBC прояснили ситуацию с "франчайзинговым" титулом Ломаченко

В WBC прояснили ситуацию с "франчайзинговым" титулом Ломаченко
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил, для чего организация ввела франчайзинговый титул, которым владеет в том числе украинец Василий Ломаченко.

"Мы просто хотим, чтобы проводились хорошие бои. Статус франчайзингового чемпиона - это привилегия для Канело и Ломаченко, они заработали ее в ринге. Они могут проводить отличные бои, но при этом не быть под обязательствами системы с претендентами.

Франчайзинговый титул - это не про деньги, это про бои, которых жаждут фанаты.

Альварес и Ломаченко на протяжении своих карьер не были замечены за выбором легких путей. Они хотят боксировать с лучшими.

Условия с обязательными претендентами не всегда предусматривает бои с соперниками, достойными уровня чемпиона. Именно поэтому мы не можем рисковать такими легендарными чемпионами как Ломаченко и Альварес", – сказал Сулейман в интервью Boxing Social.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес подтвержден WBC.

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Все по теме:

Бокс, WBC, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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