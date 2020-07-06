Райан Гарсия может стать обязательным претендентом на титул Ломаченко

Американский боксер Райан Гарсия (20-0, 17 КО) получил шанс сразиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Для этого 21-летней звезде бокса нужно пройти третьего номера WBO ганца Эммануэля Тагое (31-1, 15 КО). Сегодня Всемирная боксерская организация утвердила бой Гарсия - Тагое как элиминатор. Таким образом, победитель данного противостояния выйдет на победителя поединка Ломаченко - Лопес, который намечен на 19 сентября 2020 года.

Тагое и Гарсие дали двадцать дней для начала переговоров. Отмечается, что оба бойца заинтересованы организовать данное шоу.

Отметим, Райан Гарсия также является претендентом на титул WBC в легком весе, которым владеет непобедимый Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) (Василий Ломаченко владеет "франчайзинговым" поясом WBC в этом весе, - прим. ред.). Ранее Всемирный боксерский совет назначил бой-элиминатор между Гарсией и Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) на звание обязательного претендента WBC.

Таким образом, Райан Гарсия сейчас обдумывает, какой вариант продолжения карьеры ему выбрать: выход на потенциальный бой с Ломаченко за три пояса или чемпионский бой за титул WBC с Хэйни. По информации источника, Гарсия больше склоняется к варианту с украинцем.

Кроме того, на чемпионский титул IBF, которым владеет Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), будет организован еще один бой-элиминатор в легком весе между Ли Селби (28-2, 9 КО) и Джорджем Камбососом (18-0, 10 КО) - победитель данного противостояния станет обязательным претендентом на титул IBF в легком весе.