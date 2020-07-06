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Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом

Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер
Чемпионский поединок Рамирес - Постол должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Об этом сообщил американский чемпион.

Чемпион мира в суперлегком весе по версиям WBO и WBC Хосе Рамирес (25–0, 17 КО) назвал дату, когда пройдет его бой против украинца Виктор Постол (31–2, 12 КО)

"Я стараюсь оставаться в своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Так что у нас есть 8 недель.

Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Затем тренировался 5 недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись, и уже есть дата".

Ранее сообщалось, что друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга.

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Все по теме:

Бокс, Хосе Рамирес, Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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