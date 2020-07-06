Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

— Фьюри – Джошуа, кого вы выберете?
— Я выберу Фьюри. Я просто считаю, что как боксёр он лучше. Он держит отличные удары, да и по умениям… у Фьюри они лучше. Он держит хорошие удары, а это значит, что бой скорее всего дойдёт до судейского решения. Думаю, он победит. Потому что он более мастеровитый.
— Люди говорят, что вы ненавидите Джошуа. Почему так?
— У меня нет ненависти к кому-либо. За что мне его ненавидеть? Он не знает меня, а я его.
— Теофимо – Ломаченко?
— Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе.
— Шеннон Бриггс – Майк Тайсон?
— Шеннон намного крупнее. Это также сложный бой для прогноза. У Тайсона присутствует мощь и скорость рук. Я даю ему шанс из-за скорости рук. Его удары долетят до Шеннона. Но Шеннон сам по себе большой панчер. Это один из боёв, когда я могу выбрать любого, но я склонюсь немного больше в сторону Тайсона из-за его скорости рук.
— Уайлдер – Фьюри 3?
— Я выбираю Уайлдера.