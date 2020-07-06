Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Известный американский тренер Джефф Мейвезер дал прогнозы на несколько примечательных поединков.

— Фьюри – Джошуа, кого вы выберете?

— Я выберу Фьюри. Я просто считаю, что как боксёр он лучше. Он держит отличные удары, да и по умениям… у Фьюри они лучше. Он держит хорошие удары, а это значит, что бой скорее всего дойдёт до судейского решения. Думаю, он победит. Потому что он более мастеровитый.

— Люди говорят, что вы ненавидите Джошуа. Почему так?

— У меня нет ненависти к кому-либо. За что мне его ненавидеть? Он не знает меня, а я его.

— Теофимо – Ломаченко?

— Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе.

— Шеннон Бриггс – Майк Тайсон?

— Шеннон намного крупнее. Это также сложный бой для прогноза. У Тайсона присутствует мощь и скорость рук. Я даю ему шанс из-за скорости рук. Его удары долетят до Шеннона. Но Шеннон сам по себе большой панчер. Это один из боёв, когда я могу выбрать любого, но я склонюсь немного больше в сторону Тайсона из-за его скорости рук.

— Уайлдер – Фьюри 3?

— Я выбираю Уайлдера.