Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Уайт: Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех соперников

Уайт: Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех соперников
14:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Уайт рассказал, в чём Поветкин лучше всех его соперников.

Британский боксёр Диллиан Уайт, чьим следующим соперником будет Александр Поветкин, дал характеристику российянину. Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа и пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

По словам Уайта, который единственное поражение в карьере потерпел от обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, Поветкин — самый закалённый боксёр среди тех, кто был его соперником.

«Все мои соперники были опасными. Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть всё: послужной список, жёсткость, сила, удары.

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Если он победит меня, то получит много денег и шанс побороться за титул. Поэтому он подойдёт к поединку в своей лучшей форме», — приводит слова Уайта Telegraph.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
03 Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
04 Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
05 Жан-Клод ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь