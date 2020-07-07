Люк Кэмпбелл, который дрался с Ломаченко, определился с соперником

Райан Гарсия согласился на бою против Люка Кэмпбелла по линии WBC.

Американский проспект Райан Гарсия (20-0-0, 17 KO) оказался нарасхват боксерскими организациями.

Как сообщил председатель управляющего комитета Всемирной боксерской организации (WBO) Луис Батиста-Салас, Гарсию и ганца Эммануэля Тагоэ (31-1-0, 15 KO) обязали начать переговоры о проведении претендентского боя.

Командам боксера дано двадцать дней на то, чтобы прийти к соглашению - до 26-го июля. После этого, если никто из бойцов не откажется от дальнейшей процедуры, состоятся промоутерские торги.

Правда, сам Гарсия, которого до этого обязали договориться с британцем Люком Кэмпбеллом (20-3-0, 16 KO) о бое за временный титул WBC, якобы согласился на этот вариант.

"Golden Boy подтвердили, что Райан Гарсия примет участие в бою против Люка Кэмпбелла! Отличный турнир в легком весе", - написал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в своем Twitter.

Если Гарсия откажется от боя с Тагоэ, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик, которому должны предложить бой с ганцем за право стать обязательным претендентом на пояс другого украинца Василия Ломаченко.