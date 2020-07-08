Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Гвоздик о шансах Усика в "хэвивейте": Ему будет сложно конкурировать с этими большими ребятами

Гвоздик о шансах Усика в "хэвивейте": Ему будет сложно конкурировать с этими большими ребятами
03:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал оценку шансам Александра Усика на завоевание титулов в "хэвивейте", информирует BoxingScene.com. Гвоздик считает, что его соотечественнику будет трудно конкурировать с более габаритными оппонентами.

"Я думаю, что сейчас становится все сложнее и сложнее переходить от меньших весовых категорий до супертяжеловесов, потому что они становятся все больше и больше. Если вы посмотрите в 60-70-е годы, то тяжеловесы тогда были гораздо меньше, чем сейчас. Так что, конечно, Усику будет сложно конкурировать с этими большими ребятами. Когда вы сражаетесь с большим парнем, у которого есть навыки его последнего соперника (Уизерспуна), то это одна ситуация. Но когда против вас парень, который является олимпийским чемпионом, который намного выше, как Джошуа, и у которого гораздо больше размах рук, это становится действительно сложным испытанием", — подчеркнул Гвоздик.

Также боксер отметил хорошие навыки Усика, которые помогут ему конкурировать с наиболее именитыми оппонентами в новой весовой категории.

"Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он безусловно сможет конкурировать с этими ребятами. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не столь велик, но умеет драться. У него есть сердце. Он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко", — подытожил Гвоздик.

Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Примечательно, что ранее 33-летний Гвоздик объявил о завершении боксерской карьеры.

Напомним, что бой Усика с Чисорой перенесен на неопределенный срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
02 Первая лига: Рух уступил Агробизнесу
03 Гвардиола хочет, чтобы Месси остался в Барселоне
04 Михайличенко близок к переходу в Андерлехт
05 Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь