Соперник Ломаченко: Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав

22-летний американский боксер всерьез намерен победить украинского чемпиона.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) готов провести поединок с обладателем титулов WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) без зрителей.

«Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.

Я просто люблю драться. А еще я люблю бойцов, которые думают, что их дерьмо не воняет. Мне нравится выбивать из них дерьмо. Вы знаете, о ком я говорю. Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали», – сказал Лопес.

Напомним, объединительный бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится в сентябре, более точная дата будет названа позже.