Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины

Известный украинский специалист считает, что Динамо будет фаворитом в этом противостоянии.

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич решил высказаться касательно финального матча Кубка Украины, в котором встретятся Динамо и Ворскла.

"Будет ли сюрпризом победа Ворсклы? Конечно, да. Динамо является фаворитом противостояния, но если "Ворскла" строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут.

Думаю, что будет интересная игра. Ворскла сейчас на подъеме, Динамо же, мягко говоря, не показывает футбола. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков - это усилит Динамо", - приводит слова специалиста 1927.kiev.ua.

Ранее Маркевич жестко прошелся по столичному клубу, а также раскритиковал состав.