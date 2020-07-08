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Украинец Постол получит шанс стать чемпионом мира

Украинец Постол получит шанс стать чемпионом мира
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Победив Рамиреса, Постол будет за шаг до титула абсолютного чемпиона.

В случае успеха Виктора Постола в бою с чемпионом мира по версиям WBC/WBO американцем Хосе Рамиресом, в следующем поединке украинский боксер будет иметь шанс стать абсолютным чемпионом мира.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает Klitschko-brothers.com.

По словам Арума, Рамирес выйдет в ринг с обязательным претендентом Постолом в августе. В свою очередь, чемпион WBA/IBF британец Джош Тейлор проведет защиту титулов либо во второй половине августа, либо в сентябре. Ожидается, что его соперником станет первый номер рейтинга таиландец Апиун Хонгсонг.

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В начале следующего года победители этих боев должны сойтись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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