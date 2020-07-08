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"Могло попасть что-то случайно": Российский боксер Беспутин отреагировал на допинг-скандал

"Могло попасть что-то случайно": Российский боксер Беспутин отреагировал на допинг-скандал
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Российский боксер Александр Беспутин заявил, что не употреблял допинг и не понимает, почему его проба оказалась положительной. После того, как его обвинили в употреблении запрещенных препаратов, он потребовал вскрыть пробу "Б", однако и та не была чистой.

Боксер предположил, что в его анализ могло что-то попасть случайно, поскольку концентрация вещества не высокая.

"Концентрация запрещенного вещества в допинг-пробе была совсем маленькая, специалисты из VADA это видели.

Мы составили письмо для WBA вместе с адвокатом и специалистом VADA, расписали, как все это могло попасть в организм. Письмо было на восемь страниц, были приведены статьи, что это может попасть в организм через мясо и так далее.

Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе - мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно, что-то было запрещенное.

Но как нам объяснил специалист VADA, работа которого стоила 400 долларов в час, в пробу в таком количестве могло попасть что-либо случайно", - цитирует Беспутина ТАСС.

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Бокс, Александр Беспутин.

Автор:

Телеграф
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