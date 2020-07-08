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Экс-чемпион мира по боксу вернется на ринг после шестилетнего простоя

Экс-чемпион мира по боксу вернется на ринг после шестилетнего простоя
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф allboxing.ru
45-летний экс-чемпион мира в первом среднем и среднем весе Серхио Мартинес вернется на ринг после шестилетнего перерыва 21 августа в Испании в поединке против 35-летнего испанца Хосе Мигеля Фандиньо.

Ранее Мартинес неоднократно сообщал о своих намерениях вернуться на боксерский ринг, заявляя, что его травмированное колено, которое вынудило его завершить карьеру, его больше не беспокоит. Мартинес не выходил на ринг с июня 2014 года, когда он досрочно проиграл Мигелю Котто и лишился своего титула WBC в среднем весе.

Его будущий соперник практически неизвестен за пределами Испании. В 2017 году он проиграл в США техническим нокаутом серебряному олимпийскому призеру Эскиве Фалкану, однако в прошлом году одержал важную для себя победу в матче-реванше над до этого не проигрывавшим 27-летним испанцем Серхио Фернандесом. Интересно, что Фандиньо начал профессиональную боксерскую карьеру в 2014 году.

Ранее сообщалось, что друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга.

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Бокс, Серхио Мартинес.

Автор:

Телеграф
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