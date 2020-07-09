Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Промоутеру пришлось сдвинуть дату ожидаемого поединка.

Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой обладателя трех чемпионских титулов в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) вновь отложен.

"Мы планировали бой Ломаченко – Лопес на 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но сейчас мы вероятно устроим этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата – 3 октября.

Сейчас во время вспышки коронавируса в Неваде мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством зрителей. Надеюсь, мы сможем пустить на арену в Лас-Вегасе хотя бы 2000-2500 человек", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Накануне Лопес заявил, что отсутствие зрителей на бою с Ломаченко не повлияет на гонорары боксеров.