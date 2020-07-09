Украинский боксер пока готовится в Украине.

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) начал полноценную подготовку к бою с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (17-0, 12 КО). Об этом сообщил журналист ESPN Марк Кригель.

"На днях Василий Ломаченко официально начал тренировочный лагерь, исходя из слов его менеджера Эгиса Климаса", - сказал Кригель в комментарии boxingnews24.

Василий готовится сейчас в Украине, где проведет общефизическую подготовку, а потом уже на спарринги отправится в США.

Накануне стало известно, что бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.