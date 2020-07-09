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Ломаченко официально начал тренировочный лагерь

Ломаченко официально начал тренировочный лагерь
12:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Украинский боксер пока готовится в Украине.

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) начал полноценную подготовку к бою с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (17-0, 12 КО). Об этом сообщил журналист ESPN Марк Кригель.

"На днях Василий Ломаченко официально начал тренировочный лагерь, исходя из слов его менеджера Эгиса Климаса", - сказал Кригель в комментарии boxingnews24.

Василий готовится сейчас в Украине, где проведет общефизическую подготовку, а потом уже на спарринги отправится в США.

Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Накануне стало известно, что бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.

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Спорт, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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