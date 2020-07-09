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Сиренко: Ломаченко с легкостью одолеет Лопеса

Сиренко: Ломаченко с легкостью одолеет Лопеса
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Владислав Сиренко прокомментировал бой Ломаченко - Лопес.

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) ожидает победы от чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Сиренко верит в успех украинца в этом поединке.

"Уверен в Василии на 100%. Будет ли бой без проблем? Трудно предугадать. Зависит от множества факторов. Я надеюсь и верю, что Василий с легкостью одолеет Лопеса", - сказал Сиренко в интервью Mixsport.

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Напомним, что промоутер Ломаченко назвал ориентировочную дату боя с Лопесом.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Владислав Сиренко.

Автор:

Телеграф
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