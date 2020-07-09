Сиренко: Ломаченко с легкостью одолеет Лопеса

Владислав Сиренко прокомментировал бой Ломаченко - Лопес.

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) ожидает победы от чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Сиренко верит в успех украинца в этом поединке.

"Уверен в Василии на 100%. Будет ли бой без проблем? Трудно предугадать. Зависит от множества факторов. Я надеюсь и верю, что Василий с легкостью одолеет Лопеса", - сказал Сиренко в интервью Mixsport.

Напомним, что промоутер Ломаченко назвал ориентировочную дату боя с Лопесом.