Такам решением судей победил Форреста (Видео)

Опытный камерунский боксер Карлос Такам (39, 28 КО-5-1) победил американца Джерри Форреста (26, 20 КО-4) единогласным решением судей. По истечении отведенных 10-и раундов судейский счет показал безоговорочную победу ветерана 96-94, 98-92, 97-93.

Бой проходил при полном доминировании камерунца, однако после столкновениями головами Карлос получил травму глаза и закономерно сдал позиции. Форрест получил свой шанс и даже немного выровнял ход поединка, но этого оказалось слишком мало для победы.

