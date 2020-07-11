Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)

Кори Чемпион и Питер Кортес выдали не продолжительный бой, но боксеры заставили говорить о себе вес мир.

В четверг, 9 июля, в Лас Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса Top Rank.

В одном из поединков карда встретились малоопытные боксеры американцы Кори Чемпион и Питер Кортеса. Боксер с "говорящей" фамилией Чемпион одолел оппонента техническим нокаутом уже в первом раунде. Но в бою до нокаута произошел один эффектный эпизод, когда оба бойца оказались в нокдауне одновременно.

Кори Чемпион добыл свою вторую победу на профи-ринге при трех поражениях, а Кортес проиграл во второй раз, имея в активе две победы.

Напомним, в главном бою шоу ветеран супертяжелого веса Карлос Такам решением судей победил Джерри Форреста.