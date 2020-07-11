Беринчик и Тагое начали переговоры о бое

Третий и четвертый номера рейтинга WBO легковесы ганец Эммануэль Тагое и украинец Денис Беринчик начали переговоры о бое-елиминаторе за право сразиться с чемпионом организации Василием Ломаченко. Об этом сообщает boxingscene.

По правилам WBO, за право сразиться с чемпионом должны драться топ-2 боксера рейтинга, однако Ли Селби и Райан Гарсия, похоже, пойдут по линиям других боксерских организаций. Формально Райан Гарсия отказался от боя-элиминатора с Тагое, отправив письмо во Всемирную боксерскую организацию от имени своего промоутера Golden Boy Promotions. Таким образом, это открывает прямую дорогу Беринчику на титульный бой.

По информации источника, промоутеры Беринчика и Тагое Александр Красюк и Питер Кан уже начали предварительные переговоры о бое.

Александр Красюк отметил, что уже проинформировал президента WBO Пако Валькарселя о чемпионских амбициях Беринчика и теперь они ожидают решение организации по бою Беринчик - Тагое.