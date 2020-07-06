Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко

Украинский боксер Денис Беринчик может получить возможность сразиться за пояс WBO в легком весе, которым владеет его соотечественник Василий Ломаченко. Об этом сообщает boxingscene.

WBO может организовать мини-турнир на звание официального претендента с участием лучших боксеров рейтинга. Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации Фанциско Пако Валькарсель.

Ранее сообщалось, что WBO организует поединок между вторым и третьим номером рейтинга, чтобы определить претендента на титул Ломаченко. Ими являются американец Райан Гарсия (20-0, 17 КО) и ганец Эммануэль Тагое (31-1, 15 КО).

Первый номер рейтинга Всемирной боксерской организации Ли Селби (28-2, 9 КО) решил пойти по линии IBF, где чемпионом мира является будущий соперник Ломаченко Теофимо Лопес.

Кроме того, сообщается, что Райану Гарсие пока неофициально предложили бой-элиминатор с Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) по линии WBC, где чемпионом мира является Дэвин Хейни, а Ломаченко держит титул "франчайзингового" чемпиона.

Таким образом, если Гарсия согласится на бой с Кэмпбеллом, то Беринчик (№ 4 в рейтинге WBO) окажется в шаге от чемпионского боя с Ломаченко, у которого не было обязательной защиты титула с момента завоевания пояса (бой с Хосе Педрасой в 2018 году).