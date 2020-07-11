Постол - Рамирес: в Top Rank объяснили, почему до сих пор нет точной даты боя

Президент Top Rank Тодд Дюбеф в комментарии ESPN объяснил, почему до сих пор нет точной даты чемпионского боя в первом полусреднем весе между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

По информации функционера, Top Rank и ESPN находятся в тесном контакте и сейчас канал просто не знает точных дат возобновления НБА, MLB и других лиг, рестарт которых намечен на август. Когда ситуация с сеткой вещания окончательно прояснится ESPN и промоутеры озвучат точную дату поединка. Дюбеф отметил, что поединок ориентировочно состоится в конце августа.

Напомним, бой Рамирес - Постол должен был пройти 1 февраля в Китае, затем поединок перенесли на 9 мая, однако в связи с глобальной пандемией коронавируса шоу пришлось сместить на конец лета.

Ранее чемпион WBC и WBO Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом.