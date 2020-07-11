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Хэйни раскритиковал Ломаченко и его команду

Хэйни раскритиковал Ломаченко и его команду
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Американский боксер, действующий чемпион мира в легком весе по версии WBC, Дэвин Хэйни недоволен поведением украинца Василия Ломаченко, который "избегает боя с ним".

"Василий Ломаченко - настоящий профессионал и явно находится в пятерке лучших боксеров pound for pound. Я вызывал его на бой за титул в легком весе по версии WBC, однако так и не получил большой поединок, которого хотел. Но при этом я завоевал пояс, который заслуживал, победив Заура Абдуллаева (бой за титул временного чемпиона WBC, - прим. ред.) и став обязательным претендентом на титул Ломаченко в легком весе.

Иронично, но большой бой не состоялся, потому что Ломаченко и Top Rank обратились во Всемирный боксерский совет, чтобы не защищать титул WBC и стать франчайзинговым чемпионом. После этого я обратился к Совету, чтобы меня "повысили" до регулярного чемпиона, потому что я побил самого рейтингового бойца в списке, а Ломаченко драться не хотел.

"Будем откровенны, ты не можешь выиграть франчайзинговый пояс и не можешь вызвать на поединок франчайзингового чемпиона. Мне 21 год и я чемпион WBC, который готов к большим вызовам. Однако в легком дивизионе я не смогу унифицировать все пояса", - цитирует Хейни boxingnews24. 

В своем последнем бою Хэйни победил Альфредо Сантьяго:

Ранее в WBC прояснили ситуацию с "франчайзинговым" титулом Ломаченко.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.

Автор:

Телеграф
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