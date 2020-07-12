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WBO проведет мини-турнир за звание претендента на титул Ломаченко

WBO проведет мини-турнир за звание претендента на титул Ломаченко
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель сообщил, что WBO планирует организовать мини-турнир в легком весе на звание претендента на титул по примеру полутяжелой весовой категории. Об этом сообщает boxingscene.

Ранее сообщалось, что в бою-элиминаторе за пояс Ломаченко встретятся третий и четвертый номера рейтинга (ганец Эммануэль Тагое и украинец Денис Беринчик соответственно). Даже представители боксеров начали предварительные переговоры. Однако Организация решила по-другому.

Теперь WBO замыслилась о мини-турнире с участием топ-боксеров рейтинга. Но у четверых бойцов из топ-6 (Райан Гарсия, Ли Селби, Джордж Камбосос- младший, Хорхе Линарес) уже подтверждены следующие бои.

Таким образом, в мини-турнире от WBO могут принять участие мене именитые боксеры: россиянин Роман Андреев, британцы Лиам Уолш и Джеймс Теннисон и австралиец Джейкоб Энг. Отметим, у Теннисона назначен поединок на 1 августа, который состоится во время одного из шоу Эдди Хирна Fight Camp.

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Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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